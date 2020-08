Favoritensiege und Topleistungen zum NBA-Play-off-Auftakt

Die Favoriten haben sich am Montag in Orlando zum Play-off-Start der National Basketball Association (NBA) durchgesetzt. Besonders beeindruckend war jedoch die Leistung von Donovan Mitchell, der 57 Punkte für Utah Jazz bei der 125:135-Overtime-Niederlage gegen die Denver Nuggets erzielte. Damit verpasste der 23-Jährige den Play-off-Rekord von NBA-Legende Michael Jordan nur um sechs Zähler.

Auch die Bestmarke von "His Airness" hatte am 20. April 1986 bei den Boston Celtics nicht zum Sieg gereicht, die Chicago Bulls verloren damals nach zweimaliger Verlängerung 131:135. Im ewigen Postseason-Ranking ist Mitchell, der mit neun Rebounds und sieben Assists auch in diesen beiden Kategorien der beste Jazz-Akteur war, nun hinter Jordan (63) und Lakers-Ikone Elgin Baylor (61) die Nummer drei.