Fatemeh: "Ich möchte für Österreich nützlich sein"

Asylwerbende dürfen seit einem Monat keine Lehre mehr beginnen. Eine der Betroffenen ist die 20-jährige Fatemeh. Barbara Fesenmayr vom Hotel Germania kritisiert die aktuelle Gesetzeslage scharf.

Warten ohne Beschäftigung

Für die junge Afghanin tragisch und deprimierend. “Ich bin jung und will etwas tun”, betont Fatemeh im Interview mit VOL.AT. Sie möchte von der Caritas unabhängig werden und sich für ihre neue Heimat nützlich machen. Stattdessen müsse sie nun zuhause sitzen und zuwarten. Alle ihr möglichen Deutschkurse hat sie absolviert, hat das Niveau B2 erreicht. Barbara Fesenmayr vom Hotel Germania in Bregenz wiederum wäre froh über die lernwillige Frau und hat auch in den sozialen Netzwerken ihren Zorn Luft gemacht: