Faszination für Technik

Stefan Bitschnau schreibt mit seiner Firma Kaplina eine Erfolgsgeschichte. Im nächsten Kapitel steht ein neues Bürogebäude samt Werkstatt.

Technik im Allgemeinen hat Stefan Bitschnau schon als Kind interessiert. Dieses Interesse vertiefte sich auch während seiner Jugend immer mehr und führte schließlich zu seiner Berufswahl. Nach einer Maschinenmechaniker-Lehre absolvierte er die Berufsreifeprüfung, um Produktionstechnik an der NTB Buchs studieren zu können. Es folgten ein Mechatronik-Master-Studiengang und eine Unterrichtstätigkeit an der Fachhochschule Dornbirn. „Technik hat für mich eine ganz eigene Faszination. Das Ergebnis ist immer etwas Reales und Begreifbares. Es kommt etwas in Bewegung“, erklärt er seine Leidenschaft für Technik.

Selbstständigkeit durch Zufall

Zur Selbstständigkeit gelangte er vor neun Jahren mehr oder weniger durch einen Zufall. Einer seiner Betreuer habe ihm während seines Studiums dazu geraten. „Anfangs habe ich ihn fast belächelt. Nachdem ich jedoch zwei Nächte darüber geschlafen hatte, war die Entscheidung klar. Diese habe ich noch nie bereut“, betont der innovative Unternehmer. Auch der Firmenname Kaplina war seine Idee: „In Bludenz gibt es eine Straße, die Kaplina heißt. Der Name hat mich immer schon an eine Kaplan-Turbine erinnert. Mein erstes Projekt in der Selbstständigkeit war ein Kleinwasserkraftwerk – damit wurde die Verbindung deutlich. Außerdem hat der Name etwas Rundes und Weiches, was mir gut gefällt.“

Ausgehend von der technischen Produktentwicklung hat sich das Kerngeschäft seiner Firma im Lauf der Jahre in Richtung Entwicklung bzw. Konstruktion von Sondermaschinen verlagert. Kompetenz, Flexibilität und Innovation bilden die Grundlagen des wirtschaftlichen Handelns des Betriebs. Ein sehr herausforderndes Projekt bildete vor einigen Monaten die Planung der Technik für die bewegliche Hand, die heuer auf der Festspielbühne in Bregenz zum Einsatz kommt. „Über einen Geschäftspartner kam ich mit den Festspielen in Kontakt. Schritt für Schritt sind wir dann auch bis zur technischen Detailplanung involviert gewesen. Gemeinsam mit einem Statiker waren wir für die komplette Planung inklusive sämtlicher Antriebe verantwortlich. Auch die Sicherheitstechnik war sehr anspruchsvoll, es sind ja immer Personen im Spiel – und dies im wahrsten Sinn des Wortes“, führt der begeisterte Techniker aus.

Robotik als Zukunftsthema

Derzeit erhalte die Firma vermehrt Aufträge für Roboteranalgen. Diese bilden ein Werkzeug, das Menschen hilft, sich wiederholende, gefährliche oder schwer zugängliche Aufgaben zu reduzieren. Sogenannte Kollaborative Roboter können direkt mit Menschen zusammenarbeiten und müssen nicht durch eine Schutzeinrichtung getrennt werden. „Wir haben schon einzelne Projekte mit Robotik gemacht. Im Moment trifft jedoch eine Anfrage nach der anderen ein. Bislang haben wir uns auf die Planung für die Roboteranlagen konzentriert. Künftig wollen wir auch in die Programmierung von Robotern einsteigen. Seit Anfang Mai ist in unserem Team auch ein neuer Mitarbeiter, der darauf spezialisiert ist“, erläutert Bitschnau.

Neuer Betriebsstandort

Da nicht nur vermehrt Aufträge eintreffen, sondern auch die Mitarbeiteranzahl des Teams ständig steigt, wurde ein neuer Betriebsstandort unumgänglich. Ein Grundstück in der Klarenbrunnstraße wurde gekauft und ein neues Bürogebäude mit Werkstätte von Architekt Werner Burtscher darauf geplant. Das neue Firmengebäude wurde so konzipiert, dass es einen fast schwebenden Charakter vermittelt. Der sympathische Unternehmer freut sich über die Erweiterung: „Wir wollen unseren Kunden nicht nur eine Planung anbieten, sondern auch Prototypen und Vorrichtungen bauen. Das neue Gebäude ist so geplant, dass es auch in Zukunft erweiterbar ist. Es bietet für rund zehn Mitarbeiter Platz, der Umzug ist für März 2020 geplant.“

STEFAN BITSCHNAU

Geburtstag: 1. November 1982

Familienstand: verheiratet mit Martina, vier Kinder

Wohnort: Bings

Beruflicher Werdegang: Maschinenmechaniker-Lehre, Berufsreifeprüfung, Studium Produktionstechnik an der NTB Buchs, Mechatronik-Master-Lehrgang, seit 2010 selbstständig, Unterrichts-tätigkeit an der FH Dornbirn (2013 – 2018)

Hobbys: Trompete spielen und musizieren, Ski fahren