Fast ein Drittel der Vorarlberger hat Sonderklasse-Zusatzversicherung

Rund 121.500 Inhaber einer privaten Krankenhauskosten-Versicherung gab es im Ländle 2017 - KHBG und KH Dornbirn erhielten mehr als 20 Millionen Euro an Sonderklasse-Gelder - mehr als die Hälfte dieser Gelder ging an die dort tätigen Ärzte.

Bregenz – Der Abschluss einer privaten Krankenzusatzversicherung für den etwaigen Aufenthalt in einem Krankenhaus ist kein Minderheitenprogramm für eine kleine vermögende Oberschicht, wie manche politische Diskussion vermuten lassen würde. Denn in Vorarlberg gab es im Jahr 2017 fast 121.500 Personen, die eine sogenannte Krankenhauskosten-Versicherung abgeschlossen haben. Landläufig versteht man darunter insbesondere die Sonderklasse-Patienten in Krankenhäusern, die bestimmte Vorzüge genießen. Die Zahl bedeutet, dass in dem Jahr mehr als 31 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung über eine solche freiwillig abgeschlossene Sonderklasse-Versicherung verfügten. Das geht aus dem Jahresbericht 2017 des Versicherungsverbandes Österreich in der Rubrik Krankenversicherung hervor.

Mehr als ein Drittel der Österreicher hat Sonderklasse-Versicherung Der österreichische Durchschnitt lag dabei sogar bei fast 37 Prozent. Den höchsten Anteil an Sonderklasse-Versicherten im Verhältnis zur Bevölkerung gab es in dem Berichtsjahr in Kärnten mit mehr als 53,6 Prozent der Einwohner. Auf Platz zwei folgte Salzburg mit 49 Prozent. Dann kommen Wien und die Steiermark mit jeweils mehr als 42 Prozent. In Tirol liegt der Prozentanteil bei 36 Prozent. Oberösterreich und Vorarlberg liegen mit ihren mehr als 31 Prozent mehr oder weniger gleichauf. Weniger Sonderklasse-Versicherte gab es im Burgenland (27,3%) und in Niederösterreich (25,3%).

Anteil legte seit 2013 stetig leicht zu Der Anteil der Sonderklasse-Versicherten an der Bevölkerung wächst sehr langsam, aber offenbar stetig. So lag diese Kennzahl im Jahr 2013 in Österreich bei 35,22 Prozent und legte in den Folgejahren immer leicht auf zuletzt 36,93 Prozent zu. In Vorarlberg verlief die Entwicklung ähnlich. So lag der Anteil der Sonderklasse-Versicherten an der Bevölkerung im Jahr 2013 noch bei 30,67 Prozent. In diesen Zahlen fehlen zur Gänze die Inhaber privater Krankenzusatzversicherungen, die bei Ärzten im niedergelassenen Bereich oder anderen medizinischen und gesundheitsorientierten Angeboten eine teilweise oder vollständige Kostenübernahme für den Versicherten leisten. Etwa bei Privatärzten oder Wahlärzten.

20 Millionen Euro für Vorarlberger Krankenhäuser und deren Ärzte Aufschluss über die finanziellen Summen, welche dabei an die öffentlichen Krankenhäuser in den jeweiligen Bundesländern fließen, gibt die VVO-Statistik nicht. Darüber weiß man in der Vorarlberger Krankenhausbetriebs-Gesellschaft KHBG mit ihren fünf Landeskrankenhäusern und im davon unabhängigen Krankenhaus Dornbirn Bescheid. Eine wpa-Anfrage ergab, dass die beiden Krankenhaus-Betreiber im Jahr 2017 insgesamt mehr als 20 Millionen Euro aus Sonderklasse-Geldern von Zusatzversicherten erhielten. Dabei waren es 17,2 Millionen Euro bei der KBHG und drei Millionen Euro im Krankenhaus Dornbirn.

Mehr als die Hälfte aller Gelder erhalten Primarärzte und ihre Abteilungsärzte Diese mehr als 20 Millionen Euro setzen sich aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen. Da sind einerseits die Gelder für den Krankenhausbetreiber inkludiert, welche er für die Zurverfügungstellung der Infrastruktur samt Angebot der Hotelkomponente etc. erhält. Andererseits beinhalten diese mehr als 20 Millionen Euro auch Zahlungen der Sonderklasse-Versicherungen an die in den jeweiligen Krankenhäusern tätigen Ärzte. In der Regel erhält dabei der Leiter einer Krankenhausabteilung (der Primararzt) den Großteil dieser Gelder. Nach einem bestimmten Schlüssel erhalten aber auch alle anderen Ärzte in einer Abteilung ihren Anteil an den Sonderklasse-Geldern.

Bei der KHBG heißt es, dass im Jahr 2017 von der Gesamtsumme beinahe 9,5 Millionen Euro an die dort tätigen Ärzte geflossen seien. Das bedeutet, dass die in KHBG-Krankenhäusern arbeitenden Ärzte mehr als die Hälfte aller Sonderklasse-Gelder bekommen. Im Geschäftsjahr 2018 waren es bislang 9,3 Millionen Euro für die Ärzte bei der KHBG. Im Krankenhaus Dornbirn heißt es für 2017, dass das Krankenhaus 1,33 Millionen Euro für Infrastruktur, Ausstattung, Essen (Hotelkomponente etc.) aus Sonderklasse-Geldern erhalten habe. Darin sei auch ein Viertel der gesamten Arzthonorare inkludiert. Bei dem Differenzbetrag auf die genannten insgesamt drei Millionen Euro handelt es sich demgemäß um Arzthonorare. Auch in Dornbirn erhalten also die Krankenhausärzte mehr als die Hälfte der Sonderklasse-Gelder.

Mehraufwand für Sonderklasse-Patienten “gering” Für Krankenhausbetreiber und die dort tätigen Ärzte sind diese 20 Millionen Euro aus Sonderklasse-Versicherungen ein vergleichsweise leicht verdientes zusätzliches Geld. Denn sowohl die Infrastruktur als auch das ärztliche Personal sind ohnehin vorhanden und Patienten werden unabhängig von ihrer Zusatzversicherung im medizinischen Bereich gleich behandelt. Bei der KHBG teilt man diesbezüglich mit, dass “das Privatpatientensystem zur Finanzierung des Gesundheitssystems dahingehend beiträgt, dass diese Mehreinkünfte auch medizinische Infrastruktur finanzieren”.

Etwas deutlicher formuliert es Helmut Fornetran, der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Dornbirn. “Ich bin schon glücklich über diese Sonderklasse-Gelder und die Hotelkomponente. Das ist eine gute, zusätzliche Einnahmequelle. Diese Gelder müssten sonst von woanders herkommen.” Denn der tatsächliche Mehraufwand für Sonderklasse-Patienten sei “gering”.

Erhöhte Arbeitsplatz-Attraktivität für Ärzte In Vorarlberg war in der jüngeren Vergangenheit oft die Rede davon, dass man angesichts der im internationalen Vergleich geringeren Verdienstmöglichkeiten von Ärzten in öffentlichen Krankenhäusern fürchte müsse, dass “Spitzenmediziner” und andere Fachärzte abwandern oder gleich gar nicht nach Vorarlberg kommen würden. Die Gefahr wird allem Anschein nach durch die Sonderklasse-Gelder verringert. “Diese zusätzliche Einnahmequelle stellt auch ein Instrument zur Rekrutierung von Spitzenmedizinern und zur Steigerung der Arbeitsplatz-Attraktivität dar”, so die Verantwortlichen bei der KHBG.

Patienten und Krankenhäuser profitieren von Sonderklasse-Geldern Robert Sturn, Vorstandsdirektor der Vorarlberger Landesversicherung VLV und Sprecher der Vorarlberger Versicherungswirtschaft, sagte dazu: “Die Krankenhäuser müssen schauen, dass sie den hohen Qualitätslevel in Österreich und auch in Vorarlberg halten können. Dafür sind die Beiträge aus Zusatzversicherungen ein wesentlicher, millionenschwerer Beitrag, der in vielen Bereichen wirkt.” Auch für Sturn ist es so, dass diese Gelder sonst woanders herkommen müssten oder aber die Leistung generell sinken würde. “Das gesamte Gesundheitssystem und alle Patienten profitieren von den Sonderklasse-Geldern, auch wenn sie selbst keine private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen haben”, so Sturn.