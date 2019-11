Fast 90 Prozent suchen eine Mietwohnung unter 900 Euro

Unter einer leistbaren Miete verstehen die meisten in Österreich allerhöchstens 900 Euro pro Monat. Immerhin haben rund 90 Prozent der Wohnungssuchenden dort ihre Schmerzgrenze. Fast 50 Prozent können oder wollen monatlich nur bis zu 600 Euro ausgeben, 40 Prozent zwischen 600 und 900 Euro, wie aus einer Online-Umfrage des Immobilienportals willhaben.at gemeinsam mit marketagent.com hervorgeht.

Monatsmieten über 900 Euro kann also nur jeder Zehnte bezahlen. Der Preis ist jedenfalls das entscheidende Kriterium bei der Wohnungssuche, wie 80 Prozent der Befragten angaben. Gleich dahinter rangieren Merkmale wie der Zustand und die Lage der Wohnung. Auch eine gute öffentliche Verkehrsanbindung ist gewünscht. Nicht so wichtig sind hingegen der bundesweiten Erhebung zufolge das Baujahr, eine gute Anbindung an eine Autobahn oder Bundesstraße und eine prestigeträchtige Adresse.