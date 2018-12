Fast 71.000 neue Vollzeitjobs innerhalb eines Jahres

Die Anzahl der Arbeitnehmer in Österreich ist im Jahresabstand um 76.300 auf 3,853 Millionen gestiegen. 70.800 dieser neu entstandenen Jobs waren Vollzeitstellen, geht aus der Arbeitsmarktstatistik der Statistik Austria für das dritte Quartal 2018 hervor. Zählt man die Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen dazu, waren 4,366 Millionen Menschen erwerbstätig.

Am niedrigsten war die Arbeitslosenquote mit 3,4 Prozent bei Menschen mit Lehrabschluss oder einer berufsbildenden mittleren Schule. Bei Akademikern betrug sie 3,8 Prozent, bei Menschen mit Matura als höchstem Bildungsabschluss 4,3 Prozent und 13,0 Prozent bei Menschen, die höchstens einen Pflichtschulabschluss hatten.

Eine Analyse nach Teilzeit und Vollzeit macht die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern deutlich sichtbar: So entfiel das Plus von 70.800 unselbstständig Erwerbstätigen in Vollzeitjobs auf 61.800 Männer und auf rund 9.000 Frauen. Die Teilzeitquote bei unselbstständig beschäftigten Frauen stieg im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 0,4 Prozentpunkte auf 47,3 Prozent, bei Männern ging sie um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent zurück. Die Anzahl der Arbeitslosen reduzierte sich nur bei Männern (-26.000) auf 115.500, bei Frauen blieb sie mit 110.500 gleich.