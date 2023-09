Fast 70 Staaten unterzeichnen UN-Hochsee-Schutzabkommen

Ein neues UNO-Übereinkommen zum Schutz der Weltmeere ist am Mittwoch im Rahmen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) von 67 Ländern - darunter Österreich - unterzeichnet worden. "Mit der Unterzeichnung des Meeresschutzübereinkommens können wir die Ozeane vor menschlichen Belastungen schützen und unserem Ziel, bis 2030 mindestens 30 Prozent des Planeten unter Schutz zu stellen, einen Schritt näher kommen", sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.

Er bezeichnete den Vertrag als unsere "Verfassung für die Ozeane". Trotz der fast 70 Unterschriften muss der Vertrag noch auf nationaler Ebene ratifiziert werden, bevor er in Kraft treten kann. Für Österreich unterzeichnete Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch in New York das Hochseeschutzübereinkommen.