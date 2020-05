Fast 300.000 Corona-Infektionen in Russland nachgewiesen

In Russland sind nach offiziellen Angaben inzwischen rund 300.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der landesweiten Corona-Fälle um 9.263 auf 299.941 gestiegen, so die Gesundheitsbehörden am Dienstag. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich 2.837. Indes entwickelt sich Brasilien immer mehr zu einem Hotspot der Pandemie.

Russland steht bei den Infektionen inzwischen weltweit an zweiter Stelle hinter den USA. Die Zahl der Corona-Toten in Russland liegt im internationalen Vergleich indes sehr niedrig. Kritiker werfen den russischen Behörden allerdings vor, Todesfälle durch das Virus zu verschleiern. Diese bestreiten das.

Unterdessen nahm Russlands Regierungschef Michail Mischustin nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder seine Amtsgeschäfte auf. Präsident Wladimir Putin ordnete nach Angaben des Kremls am Dienstag an, dass der Ministerpräsident wieder die Verantwortung für die Regierungsgeschäfte übernehme. Mischustin hatte sich am 30. April in Quarantäne begeben und ließ sich seitdem von Vize-Ministerpräsident Andrei Belousow vertreten.

In Indien gibt es inzwischen mehr als 100.000 Corona-Infektionen. Damit liegt Indien auf Platz elf der globalen Coronazahlen-Liste der amerikanischen John-Hopkins-Universität. Trotz einer zunächst sehr strikten Ausgangssperre in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land hat sich die Kurve nicht abgeflacht. Mittlerweile zählt Indien mehr Infektionen als China, das bevölkerungsreichste Land. Die Ausgangssperre wurde indes gelockert und viele Geschäfte, Märkte sowie Fabriken sind wieder geöffnet, auch der öffentliche Verkehr fließt in mehreren Städten wieder.

Mit 254.220 nachgewiesenen Ansteckungsfällen ist Brasilien mittlerweile das Land mit der weltweit dritthöchsten Infektionszahl. Nur in den USA und Russland hat sich das neuartige Coronavirus noch stärker ausgebreitet. Das brasilianische Gesundheitsministerium gab wegen der Notlage 150 kubanischen Ärzten im Land ihre Arbeitserlaubnis zurück. Innerhalb von 24 Stunden waren weitere 13.140 Ansteckungsfälle verzeichnet worden. Dadurch löste das südamerikanische Land Großbritannien auf Rang drei der weltweit am stärksten betroffenen Länder ab. An der Spitze stehen die USA mit 1,5 Millionen Infektionsfällen, gefolgt von Russland mit rund 300.000 Fällen.

Nach Schätzungen von Experten könnte die Infektionszahl in Brasilien jedoch um das 15-Fache höher sein. In dem bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land wird eine gewaltige Dunkelziffer vermutet, da es dort nur in relativ geringem Umfang Corona-Tests gibt.

In den vergangenen Tagen hatte Brasilien bei der Infektionszahl bereits Frankreich, Italien und Spanien überholt. Bei den registrierten Corona-Toten rangierte Brasilien am Dienstag mit rund 16.800 Fällen weiter auf dem sechsten Platz.

Dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wird vorgeworfen, die Corona-Krise in seinem Land herunterzuspielen. Die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnete der ultrarechte Staatschef in der Vergangenheit als "kleine Grippe". Die von den Bundesstaaten verhängten Corona-Restriktionen kritisiert Bolsonaro immer wieder massiv wegen ihrer negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit Bolsonaro über den Umgang mit der Pandemie schieden in den vergangenen Wochen bereits zwei Gesundheitsminister aus dem Kabinett aus.

Unterdessen führte die spanische Regierung nach zwei Monaten wieder Flüge und Fährenverbindungen in Richtung Italien ein. Weiterhin verboten bleiben Kreuzfahrten. Ausländer, die nach Spanien einreisen wollen, müssen sich weiterhin einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, berichtete die spanische Tageszeitung "El Pais". Die Italiener dürfen sich seit Montag nunmehr innerhalb ihrer Heimatregion ohne Beschränkungen bewegen, jedoch noch nicht landesweit reisen. Dies wird erst ab 3. Juni möglich sein. Die Fährenverbindungen für Passagiere in Richtung Sizilien wurden am Montag wieder eingeführt. Mehr Züge verkehren auf der Nord-Süd-Achse.

Die italienischen Regionen machen Druck auf die Regierung in Rom für eine Vorverlegung der am 3. Juni geplanten Aufhebung der Reisebeschränkungen, dank der Ausländer, die nach Italien reisen wollen, sich nicht mehr einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen müssen. Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, meinte, Ausländer seien für Italiens Tourismus von lebenswichtiger Bedeutung.

Mit dem Ende des Lockdowns in Italien ruft die Regierung in Rom die EU-Länder zur Aufhebung der Reisebeschränkungen und zum Neustart des Tourismus auf. "Nach dieser Phase der Epidemie müssen alle EU-Länder ihre Grenzen neu öffnen und Regeln teilen, damit die Touristen in diesem Sommer in Sicherheit reisen können", sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio in einer Videobotschaft am Montagabend.