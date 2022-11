Bis zu 48 Mio. Euro für Klimabonus blieben bei der Post

Rund 1,3 Millionen Menschen bekamen den Klimabonus nicht überwiesen, weil der Staat ihre Bankdaten nicht hat. Sie haben die 500 Euro als Sodexo-Gutschein, den sie bei der Post abholen mussten, bekommen. Doch Gutscheine im Wert von bis zu 48 Millionen Euro blieben auf der Post liegen. Sie werden nun rückabgewickelt. Gleichzeitig haben bis zu 400.000 Drittstaatsangehörige und EU-Bürger den Klimabonus gar nicht bekommen, sie müssen bis Februar 2023 warten.

Es war eine der größten Auszahlungsaktionen in der Geschichte der Zweiten Republik: Alle Menschen, die schon länger als sechs Monate in Österreich leben, haben ab September den Klimabonus ausbezahlt bekommen. 500 Euro gab es für Erwachsene, die Hälfte davon für Kinder. Menschen, deren Bankdaten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, erhielten den Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen. Zugestellt werden die Gutscheine per RSa-Brief, der nur persönlich oder mit einem Vollmacht-Formular entgegengenommen werden darf.