Faßmann verweist bei Budgetplanung auf zusätzliche Aufgaben

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geht davon aus, dass der Bildungsbereich bei der Budgeterstellung weiter Ausnahmen von allgemeinen Sparvorgaben erhält. "Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht sparsam mit öffentlichen Geldern umgehen", so Faßmann am Freitag. "Ernüchternd" sind für ihn die durch eine Studie bekannt gewordenen Holocaust-Wissenslücken der Österreicher.

“Ich leite daraus den immanenten Auftrag ab, im Bereich der Erinnerungspolitik weiterhin und vielleicht auch intensiver tätig zu werden”, so der Minister über die Ergebnisse der “Holocaust Knowledge and Awareness Study”. Unter anderem nannte Faßmann Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern.”Wer einmal so etwas gesehen hat, ist hoffentlich für immer belehrt.”