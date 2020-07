Faßmann sorgt für Geplänkel mit grünem Koalitionspartner

Für "Erstaunen" hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei den Grünen mit einer Aussage zu ihrer Zusammenarbeit gesorgt. Diese "lassen uns die Bildungspolitik machen, die wir für richtig erachten", hatte er zur "Presse am Sonntag" gesagt, das sei "ein sehr angenehmer Zustand". Bildungssprecherin Sibylle Hamann betonte am Montag die Grüne Handschrift im Bildungsbereich, von der SPÖ kam Häme.

Auch sie empfinde es als "angenehmen Zustand", wenn in der Regierung nicht gestritten, sondern an Projekten gearbeitet werde, so Hamann in Anspielung auf Faßmanns Interview-Aussage. "Offenbar gefallen dem Minister manche grünen Positionen inzwischen schon so gut, dass er sie für die eigenen hält."