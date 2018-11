Faßmann hält vorerst an Induktionsphase für Junglehrer fest

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hält trotz Kritik von Lehrervertretern an der Induktionsphase für Junglehrer fest. Bei dieser sollen ab Herbst 2019 Pädagogen im ersten Berufsjahr bei geringerer Lehrverpflichtung von erfahrenen Mentoren in die Schulpraxis eingeführt werden. Gewerkschafter kritisieren allerdings schon jetzt mangelnde Praxisnähe des neuen Systems.

Früher war bei den an den Pädagogischen Hochschulen (PH) ausgebildeten Pflichtschullehrern (u.a. Volks, Neue Mittelschule, Sonderschule) die Schulpraxis bereits Teil der Basisausbildung. Die an den Unis ausgebildeten Lehrer für AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) wurden nach dem Magister-Abschluss in einem einjährigen Unterrichtspraktikum in die Schulpraxis eingeführt. Mit der neuen Lehrerausbildung sollen Lehrer aller Schultypen nun zuerst ein Bachelorstudium absolvieren und danach eine einjährige Induktionsphase durchlaufen.