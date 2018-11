Faßmann für weitere Verhandlungen über UNO-Migrationspakt

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht sich für weitere Verhandlungen über den UNO-Migrationspakt aus und beklagt die verspätete Diskussion dazu innerhalb der Regierung. Inhaltlich äußert er Kritik an dem Abkommen. "Der Migrationspakt hat wesentliche Dinge nicht definiert und müsste weiterverhandelt werden, um ihn zu einem besseren Papier zu machen", sagte Faßmann der "Presse am Sonntag".

Dass “der globale Ansatz der richtige ist, steht außer Frage”, betonte Faßmann, der sich in seiner wissenschaftlichen Karriere intensiv mit dem Thema Migration beschäftigt hat. Er sprach in dem Interview aber auch von großen Defiziten des Abkommens – konkret einer fehlenden Klärung des Begriffs Migration. “Ich hätte geraten, sich schon im Laufe der Verhandlungen dafür einzusetzen, dass der Migrationsbegriff in diesem Pakt genauer definiert wird”, sagte er. “Ich hätte gesagt: Liebe Beamte, die ihr hier verhandelt, über welchen Migrationsprozess sprecht ihr hier eigentlich? Eine solche Definition hätte selbst jeder Student bei seiner Masterarbeit vornehmen müssen.”