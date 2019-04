Faßmann empfiehlt Ende der Zusammenarbeit mit TeenSTAR

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) empfiehlt Schulen, ab sofort nicht mehr mit dem umstrittenen christlichen Sexualkundeverein TeenSTAR zusammenzuarbeiten. Außerdem sollen sich sexualpädagogische Vereine ab 2020/21 für den Einsatz an Schulen akkreditieren müssen, bestätigt das Ministerium einen Bericht der Wiener Stadtzeitung "Falter". Anlass sind neue Meldungen über problematische Inhalte.

In zwei vom Bildungsministerium beauftragten Stellungnahmen zu den mit 2017 datierten Unterlagen wurde vom Einsatz des Programms an Schulen klar abgeraten. Der Verein hatte sich allerdings damit verteidigt, dass es sich dabei um veraltete Unterlagen handle. Die nachgelieferten, angeblich aktuell eingesetzten Unterlagen waren laut Ministerium rechtskonform.

Nun hat der “Falter” allerdings neue Materialien des Vereins vorgelegt, die laut Ministerium “mehr als bedenklich” seien. Laut “Falter” wird darin gegen Verhütung mobil gemacht und propagiert, dass nur Mann und Frau zusammengehören. In einem Schreiben an die Bildungsdirektionen (früher: Landesschulräte) will Faßmann nun empfehlen, dass TeenSTAR keine Workshops mehr an Schulen abhalten soll. Allerdings sei das zuletzt ohnehin nur in Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg der Fall gewesen. Ein Verbot der Tätigkeit ist laut Ministerium nicht möglich.