Faßmann: Brauchen dringend Zukunftsfonds

Eine Weiterentwicklung der heuer ausgelaufenen Nationalstiftung zum "Fonds Zukunft Österreich" werde "dringend" benötigt, erklärte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im Vorfeld der Alpbacher Technologiegespräche. Es sei "Aufgabe des Finanzministeriums", diesen im Regierungsprogramm verankerten Fonds zu lancieren, "und ich hoffe ebenso wie der Forschungsrat auf eine rasche Umsetzung".

Mit dem "Fonds Zukunft Österreich" soll der Ausfall der Nationalstiftung kompensiert werden, die seit 2004 jährlich im Schnitt 90 Mio. Euro für Forschung ausgeschüttet hat. Heuer ist ihre gesetzliche Finanzierungsvereinbarung aber ausgelaufen. Der Forschungsrat hat am Mittwoch eine rasche Einrichtung des "Fonds Zukunft Österreich" sowie jährliche Ausschüttungen in Höhe von jährlich 250 Mio. Euro empfohlen. Faßmann betonte im Gespräch mit der APA, dass die Mittel des Fonds für "bestimmte Schwerpunkte, aber auch Ko-Finanzierungen für Partnerschaften auf europäischer Ebene benützt werden können".

Hochrangige Vertreter der Forschungs-Community haben eine mindestens siebenprozentige Budgetsteigerung pro Jahr gefordert - für Faßmann ein verständlicher Wunsch, er würde an ihrer Stelle genauso argumentieren. "Wir sind derzeit in den Verhandlungen auf Beamtenebene und man kann daher noch schwer voraussehen, was herauskommt." Im Zusammenhang mit der Befürchtung von Forschungsrats-Chef Hannes Androsch, dass es zu einer Budgetkürzung kommen werde, betonte Faßmann, dass die Forschung in den vergangenen Monaten "an Prestige gewonnen hat, und ich hoffe, dass dieses Prestige sich in einer entsprechenden Numerik niederschlägt".