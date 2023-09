Fassadensanierung des Wiener Rathauses abgeschlossen

Das Wiener Rathaus erstrahlt wieder wie neu. Die Renovierung der Fassade des 1883 von Friedrich von Schmidt erbauten Ringstraßengebäudes ist abgeschlossen. Begonnen wurde die - in dieser umfassenden Form erste - Sanierung der Natursteinoberfläche im Jahr 2012. Jetzt konnte sie im ursprünglich veranschlagten Zeit- und Kostenplan fertiggestellt werden, wurde versichert.

Wie die zuständige Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Donnerstag erläuterte, wurde bei keinem anderen der großen Ringstraßenbauten so viel Naturstein verwendet. Dieser war 130 Jahre der Witterung ausgesetzt, was deutliche Spuren an der Fassade bzw. den Skulpturen und Reliefs hinterlassen hat.