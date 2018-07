Fashion Week Berlin: Blümchen und Graffiti bei Rebekka Ruetz

Ein wahrer Rausch an leuchtenden Farben und wilden Mustern hat die Besucher der Kollektionspräsentation von Rebekka Ruetz bei der deutschen Modewoche empfangen. Die Innsbrucker Designerin zeigte Mittwochnachmittag im ewerk in Berlin-Mitte 34 Modelle fröhlich bunter Styles, aber mit Ecken und Kanten.

Die Kollektion für Frühjahr und Sommer 2019 hat die für ihren Materialmix bekannte Designerin großteils aus Baumwolle, feiner Chemiefaser, Kunstleder, Mesh und Seide geschneidert. “Veganes Leder” in Rosa oder Schwarz verwendete Ruetz etwa für ein Kostüm mit schwingendem, langem Rock und ein Etuikleid mit Knotendetail am Oberteil vorne.

1984 in Tirol geboren, schloss Rebekka Ruetz im Jahr 2008 ihre Ausbildung als Best-Graduate und Cognos Relevance Award-Gewinnerin an der AMD München ab. Erfahrung sammelte sie bei einem Studiensemester in Indien und bei Peter Pilotto. 2009 gründete Rebekka Ruetz ihr gleichnamiges Modelabel mit Sitz in Innsbruck. Seit 2011 zeigt die Tirolerin zweimal jährlich ihre Kollektionen im Rahmen der Fashion Week Berlin. Ihr Flagship-Store befindet sich im Innsbrucker Kaufhaus Tyrol.