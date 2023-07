Farbtöne: Live-Musik in Gastgärten

An ausgewählten Donnerstagabenden im Juli und August erklingen die stimmungsvollen Farbtöne in Hohenems, das nächste Mal am 27. Juli 2023.

Emser gleichermaßen wie Gäste unserer schönen Stadt lassen sich bei einem sommerlichen Abendspaziergang durch die Gassen und Plätze von den bunten Klangwolken in die teilnehmenden Gastgärten entführen und verzaubern. Live-Musik unterschiedlichster Farbtöne und Richtungen begleitet Sie durch den Abend, während Sie mit Ihrer Familie, Freunden oder Ihrem Partner am Tisch sitzen, trinken, speisen und das sommerliche Flair genießen.

Startzeit ist je nach Gastronomiebetrieb und auftretender Band unterschiedlich, als Orientierung kann aber ab 18 Uhr herangezogen werden:

· Löwenbar – Harry Weber Solo (Rock)

· Vorkoster – Klaus Bachmayer (Pop)

· Palast – Gerold Burtscher (Austropop)

· Kreiers Alp – Thomas Lang (Oldies, Austropop)

· Emsbach – Duo Minotte (Chanson)