Farbrausch von Nitsch in der Albertina

Hermann Nitsch ist ein Künstler, der alle Sinne anspricht. Bei seinen Aktionen geht es um optische Reize ebenso wie das Fühlen, Riechen, Hören. Die Albertina versucht nun einen neuen Zugang zum Oeuvre des 80-Jährigen und hat sich dafür einen Aspekt herausgepickt: "Räume aus Farbe" (17. Mai bis 11. August) konzentriert sich ganz auf die Malerei von Nitsch. Es ist ein Eintauchen in den Farbrausch.

Wobei man in der Ausstellung zunächst auf einen Raum aus Zwielicht und monochromer Charakteristik trifft: Eingangs ist nämlich das “Blutorgelbild” von 1962 platziert, auf schwarzem Hintergrund und durch die zurückgenommene Beleuchtung gewissermaßen als Vorhut für das, was sich dahinter entfalten soll. Zum Werktitel passend, wird hier schon deutlich, dass die Beschränkung auf die Malerei so nicht ganz stimmt: Die Ausstellung hat nämlich eine Tonspur, es erklingen beispielsweise das “Harmoniumwerk” oder “Dionysos gegen den Gekreuzigten”.

Wenige Schritte weiter wird dann das Vorhaben von Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Kuratorin Elsy Lahner deutlich: Der “Schwarze Zyklus I” breitet sich auf drei Seiten in voller Pracht aus, nimmt den gelb strahlenden “Auferstehungszyklus II” in seine Mitte und umrahmt zudem vier größtenteils in Rot gehaltene Bodenschüttbilder. Die Intensität der Arbeiten, die weitläufige Form und ihre einzigartige Struktur ziehen den Betrachter unweigerlich in ihren Bann. Die Bilder stehen für sich, versprühen einen eigenen Rhythmus. Und doch schwingt bei Nitsch, selbst in dieser Fokussierung auf einen Ausdruck, stets der Kontext, die Entstehung mit.