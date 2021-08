Fan-Streit bei Spiel von Schalke: "Was seid ihr asozial?

Schwere Zeiten für die Fans der Königsblauen und zudem müssen sie noch viel Spott und Häme im Netz ertragen.

Schalke-Fans müssen nach dem Abstieg in die zweite Liga viel Spott und Häme ertragen - besonders, weil es auch in dieser Saison alles andere als rundzulaufen scheint. So geschehen auch beim Spiel Schalke 04 gegen Regensburg. Eine Anhängerin des 1. FC Köln, die Medienberichten zufolge ihren Sohn ins Stadion begleitete, legte sich auf der Tribüne mit Regensburger Fans an. Die verbale und zum Teil nicht jugendfreie Auseinandersetzung, die aufgenommen und ins Netz gestellt wurde, schaukelt sich hoch - bis sogar Becher fliegen. Das Ganze setzt sich auch noch in den Sozialen Medien fort.

Reaktionen von Schalke-Fans aus dem Netz

Regensburg siegt mit 4:1 gegen Schalke

Mit 4:1-Toren besiegte Jahn Regensburg den hoch gehandelten Bundesliga-Absteiger und führte diesen vor. Die rund 600 Schalke-Fans verließen danach wütend das Jahnstadion in Regensburg. "Wir müssen schnell eine Mannschaft werden, nicht nur in der Kabine, sondern auf dem Platz. Wir dürfen uns nicht so präsentieren und in der Höhe verlieren", sagte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis nach der deftigen Abreibung durch die Gegentore von Beste (9. Minute), Steve Breitkreuz (55.), David Otto (73.) und Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh (86.) vor 5324 glückseligen Regensburger Fans. Mit 12 Punkten führen die Regensburger nun die zweite Liga an, in der auch noch weitere große Namen wie der HSV oder auch Werder Bremen mitspielen.