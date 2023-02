Famoser Odermatt holt WM-Abfahrtsgold vor Kilde

Der überragende Skifahrer der Gegenwart hat sich WM-Gold in der Abfahrt geschnappt. Der Schweizer Marco Odermatt triumphierte am Sonntag mit einer genialen Fahrt in Courchevel deutlich vor Norwegens Topstar Aleksander Aamodt Kilde (+0,48 Sek.) und dem Kanadier Cameron Alexander (+0,89). Marco Schwarz schrammte in seiner zweiten Spezialabfahrt der Karriere auf Topniveau als Vierter um vier Hundertstelsekunden an Bronze vorbei.

Damit landeten die Österreicher erstmals seit 2013 in WM-Abfahrten und -Super-G wieder außerhalb der Medaillenränge. Titelverteidiger Vincent Kriechmayr (11./+1,16/nach 35 Läufern), Daniel Hemetsberger (14./+1,28), Stefan Babinsky (31./+2,69) und Otmar Striedinger (Ausfall) unterliefen entscheidende Patzer.

Ganz anders Odermatt. "Das war die perfekte Fahrt", befand Kriechmayr. Im Weltcup ist Odermatt bei sieben zweiten Plätzen in der Abfahrt noch sieglos. Im größten Rennen der Königsdisziplin in diesem Jahr schlug der Eidgenosse aber gnadenlos zu. Im neunten Anlauf beendete er auch seinen persönlichen Medaillenfluch bei Weltmeisterschaften. "Mehr als verdient. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er eine Abfahrt gewinnt", betonte Kriechmayr. "Jetzt hat er die WM-Abfahrt gewonnen - auch nicht schlecht."

"Bei der WM Vierter zu werden, ist ziemlich bitter", hielt Schwarz im ORF fest. Die Hundertstel finde er ein paar Mal. "Gestern bin ich vielleicht schöner gesprungen. Aber ich will nicht jammern, das Skifahren passt, ich mache so weiter." Er könne sich nichts vorwerfen, sagte Schwarz, der zum WM-Auftakt in der Kombination Silber gewonnen hatte und im Super-G Sechster geworden war.

Für Odermatt war Gold eine riesengroße Genugtuung. "Der vierte Platz vor drei Tagen macht den Sieg heute noch schöner", sagte der Weltcup-Dominator. Solche Emotionen wie im Ziel habe er noch nie gespürt. "Während der Fahrt von Aleks habe ich gezittert am ganzen Körper."