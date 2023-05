Famose Schlussrunde bringt Straka Major-Bestmarke

Golfprofi Sepp Straka hat mit einer hervorragenden 65er-Schlussrunde beim PGA Championship wohl eine neue österreichische Majorturnier-Bestmarke geschafft. Der 30-Jährige katapultierte sich in Rochester vom 20 Platz voraussichtlich in die Top Ten. Dem Wiener gelangen auf den letzten 18 Bahnen bei drei Schlagverlusten nicht weniger als acht Birdies. Die besten Spieler nach drei Runden waren am späten Sonntagabend (MESZ) im Oak Hill Country Club aber noch unterwegs.

Straka beendete das 17,5-Millionen-Dollar-Turnier im US-Bundesstaat New York mit 278 Schlägen zwei unter Par. Diese Spitzenleistung - bisher kam er bei den vier Majors noch nie unter die besten 25 - brachte dem bisherigen Weltranglisten-40. nicht nur viele Punkte für das Ranking, sondern auch ein besonders üppiges Preisgeld ein.

Das bis dato beste Ergebnis eines Österreichers bei einem der vier großen Turniere war Markus Brier 2007 als Zwölfter der British Open gelungen. Das rot-weiß-rote Topresultat bei einem PGA Championship hatte Bernd Wiesberger 2014 mit Platz 15 aufgestellt.