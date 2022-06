Familienzuwachs bei Branner

Autohaus erweitert sein Angebot um neue Marke und neuen Standort.

Standort Klaus

Übernahme in Nüziders

Der nächste Meilenstein in der langen Firmengeschichte steht bereits in den Startlöchern. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Autohaus Branner mit 1. Juli das Unternehmen Nissan Amann mit Sitz in Nüziders übernimmt. Unser motiviertes Team ist schon voller Vorfreude, um Ihnen den Service in gewohnter Qualität bieten zu können. Für die Kunden in Nüziders wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern. Sie können sich auf den gewohnten Service der bisherigen Ansprechpartner freuen, denn der Betrieb wird samt Belegschaft in das familiäre Betriebsumfeld der Branner Unternehmensgruppe übernommen. Das Autohaus Branner hofft auch weiterhin den Ansprüchen der Kunden im Bezirk Bludenz gerecht zu werden. Zudem freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass auch am neuen Standort in Nüziders die Produktpalette durch HOFELE erweitert wird.