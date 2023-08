Familienzentrum trifft Offenen Kühlschrank

Ingrid Benedikt war bei der Aktion „mobiles Familienzentrum unterwegs“ dabei.

Dornbirn. Auf dem öffentlichen Kinderspielplatz der Stadt Dornbirn in der Oberen Fischbachgasse wuselte es am 16. August bei strahlendem Sonnenschein. Mit ihrem Wickelmobil und spannenden Spielestationen hatten Johanna Berktold und Anne Karakas vom Familienzentrum „Treffpunkt an der Ach“ den Spielplatz in ein Kinderparadies verwandelt. Bereits das sechste Mal fand die Aktion „mobiles Familienzentrum unterwegs“ an einem Spielplatz in Dornbirn statt. „Mit dem Mobilen Familienzentrum möchten wir altersgerechte Spielangebote und Ideen direkt zu den Familien bringen und stehen dabei für Fragen rund ums Thema Familie zur Verfügung“, erklärt Johanna Berktold.