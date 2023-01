Zur Tat kam es auf einem Grundstück in Berndorf

Zur Tat kam es auf einem Grundstück in Berndorf ©APA/MONATSREVUE THOMAS LENGER

Familienstreit als Auslöser für tödliche Bluttat in NÖ

Nach der tödlichen Bluttat am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Erhebungen abgeschlossen. "Wie die Ermittlungen ergeben haben, war offensichtlich ein Familienstreit Auslöser", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf APA-Anfrage. Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Klappmesser angegriffen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann beging Suizid.

Am Freitag um 17.15 Uhr war ein Notruf eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen zwei Frauen und ein Mann im Einfahrtsbereich. Für eine 59-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Mann war ebenfalls tot. Die 58-Jährige berichtete den Polizisten, dass sie und ihre ältere Schwester von ihrem Bruder mit einem Messer angegriffen worden seien. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Das Klappmesser wurde in der Einfahrt sichergestellt. Am Freitagabend berichtete die "Krone" bereits von Erbschaftsstreitigkeiten als Motiv.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )