Familienspielefest 2019

Spiele für die ganze Familie gibt es am Sonntag, dem 24. März 2019, von 10.30 bis 16 Uhr wieder beim bereits traditionellen Familienspielefest in der Mittelschule Herrenried zu erleben.

Bei freiem Eintritt mit feinster Bewirtung durch die Pfadfinder sind alle Mamas, Papas, Omas und Opas sowie Begleitpersonen, mit Kindern zwischen zwei und zehn Jahren, erneut zu viel Bewegung, Spiel und Spaß eingeladen. Viele Bewegungsstationen, malen, basteln, kinesiologische Übungen, Infos einer Familienhelferin, das „Gsund in Ems“ Team vor Ort und vieles mehr stehen bereit. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Turnschuhe mit heller Sohle oder rutschfeste Socken.

Speziell für Jugendliche: das Fair Future wird an diesem Tag aus der Winterpause erwachen. Ab 13 Uhr ist der Treff auf dem Jugendsportplatz für Jugendliche geöffnet. Jugendliche der OJAH werden auch beim Kinderfest in der Sporthalle die kleinen Besucher schminken.