Familienoberhaupt der Ephrussis erhielt Staatsbürgerschaft

Victor de Waal, der als Kind gemeinsam mit der Familie vor dem NS-Regime aus Wien flüchten musste, ist nun österreichischer Staatsbürger. Das teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag mit. De Waal war - damals 90 Jahre alt - im November 2019 zum ersten Familientreffen nach der Vertreibung in Wien angereist. Damals hatte er den Wunsch geäußert, wieder die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Basis für die Entscheidung ist die seit dem Vorjahr geltende Regelung, wonach Nachkommen von Opfern des NS-Regimes mit ausländischer Staatsbürgerschaft per sogenannter Anzeige auch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Zuständig ist in Wien dafür die Magistratsabteilung 35, die bereits in 950 Fällen positiv entschieden hat, wie es heute hieß. Darunter ist nun auch Victor de Waal.