Familienfest vom Reit- und Fahrverein Bregenzerwald

Das Team des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald veranstaltet am Sonntag, 27. August ab 9 Uhr auf der Reitsportanlage Langenegg ganztägig ein Familienfest. Der Klub mit seinen Mitgliedern und Helfern will vor allem dem Nachwuchs eine Bühne geben, egal mit oder ohne eigenes Pferd. Bei den Reiterspielen wird das Geschick von Pferd und Reiter getestet und ist für alle Altersklassen und Pferderassen offen.



In der Führzügelklasse und im First Ridden zeigen die kleinen Reiterinnen und Reiter ab 3 Jahren ihr Können im Sattel ihrer Pferde und Ponys.



Das Hobby Horsing erfreut sich immer größerer Beliebtheit - mit dem Steckenpferd gilt es, einen Hindernisparcours so schnell wie möglich zu überwinden.



Neben den bunten Bewerben für jedermann wird es Voltigier,- und Fahrvorführungen geben. Die neuesten Reitmode-Trends zeigt uns der Shop des RZH Hard bei seiner Modeschau.



Abseits des Reitplatzes gibt es für die kleinen Gäste eine Hüpfburg, Ponyreiten, Wasserspiele und Kinderschminken. Bei frühzeitiger Anmeldung für die Bewerbe gibt es einen prall gefüllten Goodie-Bag! Weitere Infos und den genauen Zeitplan findet ihr auf www.rfv-bregenzerwald.at