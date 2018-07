Familienbonus ist beschlossene Sache

Gegen die Stimmen von SPÖ und Liste Pilz ist Mittwochmittag vom Nationalrat der Familienbonus beschlossen worden.

Bei Familien mit Jugendlichen über 18 Jahre beträgt die Entlastung bis zu 500 Euro im Jahr, solange Familienbeihilfe bezogen wird. Für gering verdienende Alleinerzieher- und -verdiener ist ein Kindermehrbetrag von zumindest 250 Euro pro Kind vorgesehen. Familienbonus und Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag sowie der Unterhaltsabsetzbetrag werden indexiert, wenn die Kinder ständig in einem anderen EU-Land, im EWR-Raum oder in der Schweiz leben.

Liste Pilz ortet Auseinanderdriften der Einkommensschere

Hier hakte auch die SPÖ ein. Finanzsprecher Kai Jan Krainer rechnete vor, was man mit den Aufwendungen für den Bonus sonst machen könnte – nämlich ein zweites Gratis-Kindergartenjahr für alle mit einem zweiten Pädagogen pro Gruppe plus 10 bis 20-prozentiger Gehaltserhöhung plus Öffnungszeiten, die den realen Gegebenheiten entsprächen. Die Abgeordnete Brigitte Sandler beschwerte sich, dass den Ländern viel weniger Geld für Kinderbetreuung zugeschossen werde und diese gleichzeitig bessere Öffnungszeiten bieten sollten. Das werde sich nicht ausgehen, was angesichts der “60-Stunden-Woche” noch problematischer sei.