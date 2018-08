Familienbeihilfe: Lösung für Diplomaten noch ausständig

Die geplante Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder soll im Herbst beschlossen werden - noch ist offen, wie mit österreichischen Diplomaten im Ausland umgegangen wird. Man sei noch im Gespräch mit dem Außenministerium, teilte das Familienressort am Freitag mit. Die Grünen verwiesen indes auf Anfragebeantwortungen, wonach die geplanten Einsparungen geringer ausfallen dürften.

Der Grünen-Bundesrat David Stögmüller hat in einer parlamentarischen Anfrage an alle Ressorts, über die am Freitag auch “Presse” und “Kurier” berichtet haben, Auskunft etwa über die Zahl der Auslandsbediensteten, deren Kinder sowie die familienbeihilfebasierte Leistungen begehrt. Über die Familienbeihilfe an sich gab es keine Information.