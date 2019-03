Familie und Verluste: Vea Kaisers "Rückwärtswalzer"

"Wenn Manen mahnen. Kommunikation zwischen Lebenden und Toten in der römischen Literatur." So lautet der Dissertations-Titel der Altphilologin Stephi. Sie ist eine untreue Seele und daher, wie man erst später feststellt, nur eine Randfigur im Roman "Rückwärtswalzer" der Altphilologin und Autorin Vea Kaiser. Sie ist aber für den Untertitel verantwortlich: "Die Manen der Familie Prischinger".

Vea Kaiser, im Dezember 30 Jahre alt geworden, bleibt sich auch in ihrem dritten Roman treu. Wie schon ihr Debüt “Blasmusikpop”, das sie als 23-Jährige zum Darling der Branche machte, und ihr 2015 erschienener Zweitling “Makarionissi” (von beiden Büchern verkauften sich über 230.000 Exemplare, wirbt ihr Verlag) ist auch “Rückwärtswalzer” ein mit Figuren und Handlung prall gefüllter, leicht lesbarer Unterhaltungsroman, der mehr Wert auf das Was als das Wie des Erzählten legt. Und wieder ist es ein Familienroman. Das Motto der aus dem Waldviertel stammenden Prischingers lautet: “Wir sind eine Familie. Niemand wird zurückgelassen.” Stephi gehört nicht zur Familie.

Leicht lesbar heißt jedoch nicht: unterfordernd. Im Gegenteil. Nicht nur angesichts einer Fülle von Familienmitgliedern und Namen wie Willi, Hedi, Wetti oder Mirl, die zunächst nicht leicht in die richtigen Zusammenhänge zu bringen sind, wünscht man sich einen Stammbaum als Orientierungshilfe, ähnlich jenem gezeichneten Ortsplan des erfundenen Alpendorfes St. Peter am Anger, mit dem der Heimatroman “Blasmusikpop” (der von Paul Ploberger verfilmt werden soll) aufwartete. Zudem erzählt Vea Kaiser nicht einfach linear, sondern lässt einerseits ein 1.029 Kilometer langes Roadmovie entstehen, das den arbeitslosen Schauspieler Lorenz mit seinen drei Tanten und einem toten Onkel im Fiat-Panda von Wien-Liesing nach Montenegro führt, und baut andererseits einen parallelen historischen Erzählstrang ein, der in jedem zweiten Kapitel die Familiengeschichte von 1953 bis in die Gegenwart führt und am Ende schließlich von der Ursünde der Prischinger-Tanten erzählt und davon, “wer zurückgelassen wurde”.