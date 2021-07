Familie, Freunde müssen diesmal bei Olympia daheim bleiben

Die einen haben Kinder und Partner zu Hause lassen müssen, andere hätten sich als Olympia-Debütanten gerne Eltern oder Freunde als Unterstützer vor Ort gewünscht. Die japanische Regierung erlaubt es in der Corona-Pandemie ausländischen Gästen nicht, zu den Spielen nach Tokio zu kommen. Die durch die Einschränkungen schon große Belastung der Aktiven wird durch diese Isoliertheit noch verstärkt. Wer aber den Trainer Papa oder den Caddy Mama nennen darf, ist klar im Vorteil.

Nicht so bei Marlene Kahler, bzw. nicht so ganz. Denn ihre Mutter wird am Montag mit der 20-Jährigen im Flieger nach Japan mit an Bord sein. Wie das geht? "Meine Mama ist Flugbegleiterin bei den Austrian Airlines. Sie hat sich den Flug gewünscht und bekommen. Das ist dann natürlich schon eine Ehre, wenn die Mama mitfliegt." Schwimm-Kollege Simon Bucher hat japanische Verwandte und hofft auf eine Chance, seine Großtante und deren Kinder zu sehen. Ob der Restriktionen wird das wohl schwierig.

Dressurreiter Florian Bacher wiederum muss einige zurücklassen, seine Ehefrau betreut während seiner Abwesenheit in Margarethen am Moos zwei Kinder, die eigenen sechs Pferde und weitere Beritt- und Kundenpferde. "Meine Frau unterstützt mich total, ohne würde es nicht gehen."

Einen Motivationsschub vor der Abreise am (heutigen) Montag holte sich Oliver Marach. Der Tennis-Profi erhielt beim Training mit Doppel-Partner Philipp Oswald in Dornbirn Gesellschaft von seiner mit ihm in Panama lebenden Frau und den beiden Töchtern. "Das war ein Überraschungsbesuch. Ich habe die Kinder heuer erst sechs Tage gesehen", sagte der Steirer. Nun wurde gleich dreimal Geburtstag gefeiert. Am 9. Juli hat Marachs ältere Tochter, am 13. seine Frau Geburtstag und am 16. wurde er selbst 41 Jahre alt.