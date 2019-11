Familiäres Gruselkabinett: "Ritter, Dene, Voss" in Linz

Halloween geht auch ohne Kürbisse - die Linzer Kammerspiele mutierten Freitagabend bei der Premiere von Thomas Bernhards "Ritter, Dene, Voss" zum großbürgerlichen Gruselkabinett. Viel Applaus für ein textsicheres Ensemble, eine zurückhaltende Inszenierung von Schauspielchef Stephan Suschke und ein zeitloses Stück - aus dem Schatten des Originals zu treten, wäre ohnehin eine aussichtslose Mission.

Inhaltlich geht es um eine stinkreiche Industriellenfamilie. Ludwig, von Bernhard aus dem Philosophen Ludwig Wittgenstein und dessen Großneffen Paul gemorpht, ist gerade bei seinen Schwestern im Elternhaus. Üblicherweise lebt er in der Psychiatrie in Steinhof. Dort ist er der Einzige, der nicht entmündigt ist, mithilfe seines Geldes erkauft er sich in der Anstalt die absolute "Narrenfreiheit". Seine Schwestern sind Schauspielerinnen und frönen Dank der Tatsache, dass ihr Vater das Theater an der Josefstadt zu 51 Prozent aufgekauft hat, der Freiheit der Kunst - in ihrem Fall der Freiheit, sich Stress vom Leib zu halten und nur zu spielen, was und vor allem wann sie wollen.