Familiäres Basteln für mehr Sicherheit

Viktorsberger Familienverband lud zu kreativem Nachmittag

Viktorsberg. Noch ist der Familienverband in der kleinen Berggemeinde ein sehr junger Verein, er hat aber bereits mit zahlreichen Aktivitäten im Sinne der Kinder und deren Familien aufgezeigt. So lud man auch in die Volksschule zu einem Bastelnachmittag. Ziel des Projekts war es Figuren aus Holz auszusägen und danach bunt zu bemalen. Gefordert waren dabei vor allem die Väter, die Mamas durften für einmal einen ruhigen Nachmittag genießen. Aus mehreren Vorlagen wie etwa Pumuckl oder Schlumpfine konnte gewählt werden. Das ganze Vater-Kind Projekt war dann doch ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten, immerhin war in Form eines kleinen Buffets für die nötige Stärkung bereits vorgesorgt worden. Am Ende schimmerten die hölzernen Freunde bunt in der abendlichen Dämmerung. Dieser Umstand ist besonders wichtig, da die Figuren künftig am Straßenrand aufgestellt werden und bei den Autofahrern eine entsprechend vorsichtigen Fahrweise einmahnen sollen. Nach getaner Arbeit waren dann auch wieder die Mütter zu einem gemütlichen Ausklang in das Foyer der Volksschule geladen. Eine kreative Initiative, die es Vätern ermöglichte Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und zudem noch etwas für Sicherheit der Selbigen zu unternehmen. CEG