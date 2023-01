Falten, Figuren und eine Amöbe: Ausstellungstrio im MAK

Eine riesige Amöbe aus Papiermaché, Faltenröcke der chinesischen Miao-Minderheit und Figuren aus Jutesäcken und rostigem Metall. Nach einer kohärenten Schau klingen die bei einer Presseführung im Wiener MAK gezeigten Objekte nicht - müssen sie aber auch nicht. Denn mit "Sonja Bäumel: Entangled Relations - Animated Bodies", "Birke Gorm: dead stock" und "Falten" eröffnet das Museum für Angewandte Kunst morgen, Mittwoch, im Untergeschoss gleich drei Ausstellungen.

Die Henkel, die auch die Köpfe bilden, sind an der Wand fixiert, aus den Jutearmen ragen Hände in Form von rostigen Schaufeln oder Sicheln hervor. Karton, Metall und Papier befindet sich in ihnen und um sie herum - es handelt sich um den von Gorm gesammelten, titelgebenden "dead stock". Das seien überflüssige, unverkäufliche oder defekte Waren, die in einer kapitalistischen Gesellschaft als tot gelten. Ebenso weist Gorm auf Geschlechterrollen hin: So finde man Taschen an Kleidungsstücken etwa eher in der Männermode, sagte Kuratorin Marlies Wirth. Auch das Sammeln bleibt weiblich konnotiert.