Falscher Sammler im Ländle unterwegs

Zwischen Hohenems und Feldkirch war in den vergangenen Tagen ein Mann auf dem Weg, der sich fälschlicherweise als Haussammler des Vorarlberger Kinderdorfs ausgegeben hat.

Dies heißt es seitens des Vorarlberger Kinderdorfs, das diesbezüglich gleich mehrere Anrufe von aufmerksamen Personen aus der Bevölkerung erhielt. Der "falsche Sammler" bat offensichtlich an einigen Haustüren im Oberland um Spenden für das Vorarlberger Kinderdorf.

Nach Sammelausweis fragen

Die Einrichtung führt derzeit keine Haussammlung durch und bittet um Vorsicht. Es wird dringend dazu geraten, immer nach dem Sammelausweis zu fragen, sollte eine Person in "Mission Kinderdorf" an der Haustür klingeln. Informationen erbeten an das Vorarlberger Kinderdorf unter Tel. 05574-4992-0.