Falscher Bärenverdacht in Südtirol: Hund zerkratzte Pkw

Im Fall eines zerkratzen Autos in Südtirol, wo zunächst der Verdacht auf einen Bären als Verursacher fiel, ist nun mittels DNS-Analyse festgestellt worden, dass ein Hund den Schaden herbeigeführt hat. Dies teilte das Land Südtirol Montagnachmittag in einer Aussendung mit. Vergangene Woche konnte aufgrund einer Untersuchung nur mit Sicherheit gesagt werden, dass es kein Bär gewesen sein konnte, nun sind die Laborergebnisse eingelangt.

"Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst und gehen Spuren gewissenhaft nach", versicherte Land- und Forstwirtschaftslandesrat Arnold Schuler (SVP). Kratz- und Bissspuren hatten zuerst vermuten lassen, dass ein Bär sich an dem Auto in einer Siedlung in Völs am Schlern zu schaffen gemacht haben könnte. Es wurde angenommen, dass der süßliche Geschmack der Kühlerflüssigkeit einen Bären angezogen haben könnte. Förster und Jagdaufseher untersuchten das Auto und stellten Haare an der Frontstoßstange fest.