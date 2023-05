Falsche Polizisten erleichtern Vorarlbergerin um 30.000 Euro

Eine 84-jährige Frau ist in Vorarlberg von falschen Polizisten um fast 30.000 Euro betrogen worden. Die Täter erschlichen sich mit Telefonaten über mehrere Tage hinweg das Vertrauen der Seniorin, die schließlich auf einem Friedhof in Dornbirn einem unbekannten Mann 29.100 Euro übergab. Die Polizei forderte neuerlich dazu auf, am Telefon keine Informationen über Wertgegenstände oder Geld bekannt zu geben und Telefonate mit Fragen danach sofort zu beenden.

Die Frau hatte am Mittwochabend am Festnetz einen Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten. Der Mann erklärte, bei einem festgenommenen Rumänen sei eine Liste festgestellt worden, auf der "ältere Dame, allein im Haus, Geld und Gold, 30.000 Euro auf dem Sparbuch" vermerkt sei. Über zwei Tage lang kontaktierten verschiedene angebliche Exekutivbeamte mit deutschen Nachnamen die Frau telefonisch. Sie wurde aufgefordert, 30.000 Euro in bestimmter Stückelung abzuheben und zu Hause zu deponieren. Sie hielten die 84-Jährige zudem dazu an, während des aktiven Telefonats die Notrufnummer 133 anzurufen. Das Wählen der Notrufnummer während eines Telefonats führt aber nicht zum richtigen Notruf, die Leitung bleibt vielmehr aktiv, so die Polizei. Eine andere Person gab sich auf dieser Leitung in der Folge als Notrufmitarbeiter aus und bestätigte die Angaben der falschen Polizisten.

Als die Frau das Geld abgehoben und daheim verwahrt hatte, erklärten die Täter, dabei handle es sich um Falschgeld. Dieses müsse umgetauscht werden. Sie sollte dazu am Donnerstag mit dem Geld zum Friedhof Dornbirn-Hatlerdorf kommen, wo die Frau es gegen 15.00 Uhr zwecks Umtauschs mit einem Losungswort an einen unbekannten Mann übergab. Selbst nach der Übergabe kontaktierten die 84-Jährige weiter und versprachen ihr, mit dem ausgetauschten Geld zu ihr zu kommen. Das Telefonat brach dann jedoch plötzlich ab. Der Mann, dem die Seniorin das Geld übergab, wird als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, trug eine schwarze Hose sowie ein graues Sweatshirt. Die Polizei bittet um Hinweise.