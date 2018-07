Falsche Freiheitsstatue auf Marke kostet US-Post Millionen

Die Post in den USA hat versehentlich eine Kopie der echten Freiheitsstatue auf einer Briefmarke abgebildet und muss nun mehr als 3,5 Millionen Dollar (drei Mio. Euro) an den betroffenen Künstler zahlen. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf das entsprechende Urteil eines Bundesgerichts der vergangenen Woche.

Demnach hatte die US-Post 2010 eine neue Briefmarke mit der Freiheitsstatue in Umlauf gebracht. Das ausgewählte Agenturfoto zeigte allerdings nicht die berühmte Statue im Hafen von New York, sondern eine kleinere Replik des Künstlers Robert Davidson, die in Las Vegas steht.