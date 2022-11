Fallstricke für Verhandlungen zum neuen Eltern-Kind-Pass

Die Regierung hat die Sozialversicherungen beauftrag, mit der Ärztekammer die Honorare für die Leistungen der Mediziner für den geplante neuen, digitalen Eltern-Kind-Pass zu verhandeln. Peter Lehner, der Co-Vorsitzende des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, beklagt dazu jedoch, dass er von der Politik keinen finanziellen Spielraum dafür hat, und daher nicht sinnvoll verhandeln könne. Das Sozialministerium beruhigt und zeigt sich von einer Einigung überzeugt.

In einem am Mittwoch beschlossenen Ministerratsvortrag hat die Regierung einen Ausbau der Leistungen aus dem jetzigen Mutter-Kind-Pass beschlossen und angekündigt, dass der neue, digitale Eltern-Kind-Pass 2024 fertig sein soll. Die neuen Honorare für die Leistungen soll die Sozialversicherung mit der Ärztekammer verhandeln. "Auf Basis dieses neuen Leistungsspektrums (... ) werden die Kostenersätze und Vergütungen für Gesundheitsdienstleistende angepasst und die Sozialversicherung beauftragt, einen dazugehörigen Honorarkatalog zu verhandeln", heißt es in dem Ministerratsvortrag.