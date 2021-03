"Fallenbilder" und mehr: Kunstforum zeigt Daniel Spoerri

Am Samstag (27. März) feiert der in Wien lebende Schweizer Objektkünstler Daniel Spoerri seinen 91. Geburtstag. Schon ab Mittwoch ist im Bank Austria Kunstforum Wien die größte Retrospektive seines reichen Schaffens seit der 20er-Haus-Ausstellung 1990 zu sehen. "Über 100 Schlüsselwerke Daniel Spoerris aus 43 öffentlichen und privaten internationalen Sammlungen" hat Kuratorin Veronika Rudorfer in zweijähriger Vorbereitungszeit zusammengetragen.

Spoerri, der seit 2007 in Wien lebt und gestern gut gelaunt eine eigene Vorbesichtigung unternahm, sei konzeptiv von Anfang an einbezogen worden, schilderte Rudorfer im Gespräch mit der APA: "Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit." Herausgekommen ist eine Schau, in der von einem Round Up als Auftakt in der Säulenhalle ("ein Index der Themen und Medien aus fast 70 Jahren künstlerischer Arbeit") in loser Chronologie durch das vielfältige Werk des Universalkünstlers geführt wird - von seinen anfänglichen Experimenten mit konkreter Poesie und der Mitbegründung des "Nouveau Realisme" bis zur Schaffung des zauberischen "Giardino di Daniel Spoerri" in der Toskana, dem der letzte Raum gewidmet ist. Dazwischen ist der Tisch ganz buchstäblich reich gedeckt: Mit seinen "Fallenbildern", dem Transformieren von Überresten kulinarischer Zusammenkünfte in künstlerische Objekte, hat er Kunstgeschichte geschrieben. In seiner Eat-Art hat der Begriff Tafelbild eine neue Bedeutung bekommen.