Fall von Veruntreuung bei Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt

Ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land hat offenbar in die Kasse gegriffen. Wie die Landesamtsdirektion am Montag bekannt gab, soll der Mann mehr als 260.000 Euro veruntreut haben. Der Mitarbeiter der Bezirkskasse soll Belege gefälscht haben, um Geld für sich abzuzweigen. Er wurde entlassen, zudem wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.

Die vorläufige Schadenssumme wird mit 261.261,30 Euro beziffert. Bei der Landesamtsdirektion Kärnten geht man davon aus, dass der Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum strafrechtlich relevantes Verhalten an den Tag gelegt hat. Das Fehlen des Geldes fiel jedenfalls längere Zeit nicht auf, obwohl es, so Landesamtsdirektor Dieter Platzer in einer schriftlichen Stellungnahme, mehrfache externe und interne Kontrollen gegeben hat.