Falco-Musical rockt auch 2024/25 das Ronacher

Falco lebt weiter: Das Wiener Ronacher verlängert das Musical "Rock Me Amadeus", das seit seiner Premiere im Oktober stets ausverkauft war, um eine weitere Saison. Die Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien wird auch in der Spielzeit 2024/25 täglich außer montags zu sehen sein, teilten die VBW am Freitag mit. Karten gibt es ab sofort. Bisher wurden 200.000 Tickets für die opulent inszenierte und mit vielen Hits gespickte Bühnenvita des 1998 verstorbenen Stars verkauft.

