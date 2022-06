Fake News und der Kampf um die Wahrheit

Sich selbst auch mal zur Langsamkeit zwingen, das sei das beste Mittel gegen Miss- und Desinformation, denn nicht alles sollte gleich geteilt und weiterverbreitet werden.

Für guten Journalismus gelte sorgsames Prüfen von Informationen und Quellen und die alte Regel: „Be first, but first be right“. Dieses Prinzip könne man sich auch als Privatperson vornehmen, sagt Frederik von Castell.

Bei der unüberschaubaren Anzahl an Medienangeboten und Stimmen in sozialen Netzwerken, die uns heutzutage zur Verfügung stehen — wie kann es uns damit dennoch gelingen, Fake News von der Wahrheit zu unterscheiden?

Wenn man der Meinung ist, etwas gefunden zu haben, dem man nicht traut, kann man uns bei Übermedien.de kontaktieren. Es gibt auch große Faktencheck-Abteilungen wie etwa Correctiv, die dpa (in Österreich die APA) oder Angebote wie mimikama.at, bei denen man sich melden kann. Oder man recherchiert selbst nach. Dabei ist es wichtig, dass man seine Quellen ebenfalls sorgsam und unabhängig prüft. Misstraut man einem Foto oder Video, würde ich mit der Suche nach dem Kontext beginnen: Stimmen Hintergründe, Wettererscheinungen oder andere Merkmale mit dem überein, was behauptet wird? Oft lässt sich eine Behauptung schon mit unvoreingenommenem Blick und gesundem Menschenverstand überprüfen. Auch Bilderrückwärtssuchen können weiterhelfen. Zum Beispiel, wenn das Material zwar authentisch scheint, aber in einen völlig anderen Zusammenhang gesetzt wurde. Also wenn echte Fotos absichtlich in den falschen Kontext gesetzt werden. Ein klassischer Fall von Fake News.

Wie uns beim Krieg in der Ukraine oder auch während der Coronapandemie schmerzlich bewusst wurde, kann man in Krisensituationen nicht immer davon ausgehen, dass alles stimmt, was man liest, hört oder sieht. Wie können wir uns gegen Des- oder Missinformation zur Wehr setzen und worin liegt der Unterschied?

Missinformationen entstehen meistens unabsichtlich. Hier würde ich den:die Absender:in fragen, ob er:sie einen Fehler gemacht oder vielleicht etwas falsch verstanden hat. Shit happens, aber nun wäre es gut, das zu korrigieren und die Falschinformation (etwa in sozialen Netzwerken) zu löschen, damit sie sich nicht weiterverbreiten kann. Bei Desinformation gehen wir von bewusster Falschinformation aus. Da hilft dieses Vorgehen in der Regel nicht. Deshalb müssen Menschen und Institutionen, die regelmäßig Desinformation betreiben, auch von unabhängigen Journalist:innen, etwa Faktenchecker:innen, eingeordnet und entsprechend kritisiert werden.

Immer wieder ist von sogenannten Troll-Fabriken und Bot-Farmen die Rede, die mit gezielten Desinformationskampagnen Unwahrheiten verbreiten. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein? Wird es in Zukunft einen andauernden Kampf um die „richtige Wahrheit“ geben?

Den gibt es längst und der ist nicht einseitig: Klar und bewiesen ist zwar, dass es solche Kampagnen etwa von Russland ausgehend gibt. Egal, ob es mit Troll-Armeen, strategischer Propaganda über Staatsmedien oder mit Hilfe von einzelnen, gezielten Falschinformationen von Entscheidungsträger:innen an die Bevölkerung passiert. Aber es gibt auch eine Gegenseite, die natürlich alles tut, um Kräfte zu mobilisieren und international um Aufmerksamkeit fleht. Journalist:innen dürfen aber nicht beim vermutlich „Guten“ nachsichtiger, leichtgläubiger sein oder ungeprüft Informationen verbreiten, die gut ins Narrativ passen. Damit das nicht passiert, können Beobachter:innen vor Ort eine Menge beitragen. Genauso viel können wir aber auch in den Redaktionen leisten: Hartnäckige Recherchen und einen versierten Umgang mit OSINT-Techniken – das braucht es jetzt.

Sollten Medienkunde, Quellen- und Recherchearbeit und der richtige Umgang mit Falschinformation in der schulischen Bildung mehr Bedeutung erlangen?

Ich lehre seit 2015 an der Universität Mainz im Masterstudiengang Journalismus und gebe auch sonst Trainings, gerade für Berufseinsteiger:innen im Journalismus. Selbst mit dieser interessierten Zielgruppe erlebe ich oft Momente, in denen wir feststellen müssen, was in der Schule alles nach wie vor nicht vermittelt wird. Und selbst manche Bachelor-Studiengänge übersteht man problemlos, ohne wirklich Ahnung zu haben, wie man Quellen gerade im Internet prüft. Das liegt aber nicht am Interesse, sondern an den fehlenden Inhalten und den Aus- und Weiterbildungen der Lehrkräfte. Dabei zeigen doch die letzten Jahre, dass es Populisten, Verschwörungstheoretikern und Menschen, die Unsicherheit, Angst und Hass verbreiten wollen, viel zu leicht gemacht wird. Die Bildung wäre der zentrale Hebel, diese Entwicklung einzudämmen.

Bei sogenannten „Deepfakes“ können Bilder und Videos mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr von solchen Fake-Dateien ein und wie kann man sie als Laie entlarven?

Meist entlarven Faktenchecker:innen solche Fakes noch mit dem bloßen Auge. Etwa weil Mimik, Gestik und Sprache von Personen nicht ganz zusammenpassen, Schatten unrealistisch sind oder fehlerhafte Pixel auftauchen. Bisher sind überzeugende Deepfakes sehr aufwendig, wenngleich die Entwicklung der teilweise sogar kostenfreien Software rasend voranschreitet. Status quo ist aber, dass es nur sehr wenige Beispiele für wirklich gut gemachte und dadurch irreführende Deepfakes gibt. Es ist aber zu befürchten, dass die Verifikationsmöglichkeiten irgendwann an ihre Grenzen kommen, wenn sich die Überprüfungsmechanismen nicht mitentwickeln. Ganz so weit ist es aber noch nicht. Stattdessen sehe ich als die größte Bedrohung nach wie vor die sehr einfach gehaltene Desinformation: Das schlichte Aus-dem-Zusammenhang-Reißen von Bildern ist immer noch das günstigste und erfolgsversprechende Modell für Schwurbler:innen, denen Aufmerksamkeit mehr bedeutet als Wahrheit.