Fairvelo Hohenems: Elektrisches Lastenrand für alle zum Ausleihen und Mieten

Einkäufe nach Hause transportieren, Nutzung für berufliche Wege oder Spaßgarant für einen kleinen Wochenendausflug mit der Familie an den Alten Rhein: Die Verwendungsmöglichkeiten des neuen elektrischen Lastenrads – auch Cargobike oder Transportrad genannt – sind vielfältig.

Seit vergangener Woche steht ein e-Lastenrad des Vorarlberger Start-Ups „fairvelo“ nun auch in Hohenems, konkret in der Marktstraße 28 beim Frida Bioladen & Café. Bequem nutzbar für alle, und das zu einem fairen Preis. Damit wird der innovative Handelsstandort Hohenems um ein weiteres Detail bereichert.

Die Buchung des fairvelo-Lastenrads kann jederzeit und auch spontan über die fairvelo-App von jedem Mobiltelefon, Tablet oder über fairvelo.org auch vom PC aus erfolgen. Einzige Voraussetzung bildet die erstmalige Registrierung bei fairvelo, bei der Sie auch bevorzugte Zahlungsart hinterlegen. Anschließend können Sie ohne großen Aufwand jederzeit das fairvelo-Transportrad buchen und ausleihen. Auch die Entsperrung des Fahrrads erfolgt bei Fahrtantritt über die fairvelo-App, ebenso wie die Verriegelung des Fahrrads nach der Rückgabe in der Marktstraße.

Bei der erstmaligen Registrierung in der fairvelo-App sind ein Lichtbildausweis sowie eine Kredit- oder Debitkarte erforderlich, damit in weiterer Folge ein unkompliziertes Nutzen des Angebots möglich ist. Die Registrierung ist kostenlos, Kosten fallen ausschließlich für tatsächliche Ausleihen an: 2 Euro pro Stunde, nachts von 20 bis 6 Uhr nur 1 Euro pro Stunde; Ganztagestarif: 30 Euro.