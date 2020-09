FAIRTIQ: Mobil sein egal welchen Alters

Ein Ticket für Bus und Bahn kontaktlos und einfach über das Smartphone lösen? Die App FAIRTIQ des Verkehrsverbund Vorarlberg gearantiert genau das.

Kontaktlos rund um die Uhr

Die Pensionistin aus Bregenz war zunächst nicht von der App FAIRTIQ überzeugt: „Ich rede lieber mit den Menschen. Daher mag ich es, eine Karte am Schalter oder beim Busfahrer oder bei der Busfahrerin direkt zu kaufen“. Dann habe ihr aber die Tochter erklärt, dass sie mit der App nicht nur Zeit sparen, sondern auch mit Karte bezahlen könne. „Vor allem in Zeiten von Corona schätze ich es sehr, dass ich mein Ticket jetzt kontaktlos rund um die Uhr lösen kann und auch keinen lästigen Fahrscheinautomaten mehr brauche“, freut sich die Bregenzerin, die mehrmals in der Woche mit Bus und Zug oder zu Fuß in den umliegenden Bodenseegemeinden unterwegs ist. „Wenn ich nach einem langen Badetag oder schwerbepackt mit mehreren Einkaufstaschen schnell in den Bus steige, der mich nach Hause bringen kann, bin ich wirklich sehr froh über das gute Schienen- und Busnetz und die unkomplizierte App.“