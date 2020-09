Fairnessabkommen für Wien-Wahl nicht von allen unterzeichnet

Die NEOS haben die von ihnen angekündigten Gespräche in Sachen Wahl-Fairnessabkommen beendet - und zumindest vier weitere Parteien gewinnen können. Neben der pinken Landespartei haben SPÖ, Grüne, Links und SÖZ ihre Unterschrift unter die Vereinbarung gesetzt. Beschlossen wurde nicht nur ein Verzicht auf "Fake-News", sondern auch Geldbußen bei einer Überschreitung des Wahlkampfbudgets.

Solche sieht die Wiener Landesgesetzgebung eigentlich nicht vor. Wer mehr als die erlaubten 6 Mio. Euro ausgibt, muss nicht mit Sanktionen rechnen. Nun wurde festgelegt: "Sollte die Wahlkampfkostenobergrenze (...) überschritten werden, verpflichten sich die unterzeichnenden Parteien auf eine Geldbuße." Für den Fall einer Überschreitung um bis zu 10 Prozent ist etwa eine Zahlung von 15 Prozent des Überschreitungsbetrages zu verhängen. Die Raten steigen bei gröberen Verstößen sukzessive an.

Die Strafzahlung soll als Spende an eine oder mehrere Organisationen bzw. Initiativen gehen, die einen karitativen Zweck verfolgen, wurde festgelegt. Zusatz: "Parteinahe Organisationen und Initiativen sind davon ausgeschlossen." Die Auswahl der Empfänger soll gemeinsam entschieden werden. Darüber hinaus verpflichten sich die Unterzeichner zu Transparenz in Sachen Wahlkampfausgaben.

Die Landesparteisekretärin der SPÖ, Barbara Novak, bewertete das Fairnessabkommen positiv, wie sie mitteilte: "Der Wahlkampf soll ein Wettbewerb der besten Ideen sein. Die Menschen sollen Gelegenheit haben, auszuwählen, welche Zukunftsperspektiven sie für am besten erachten und wer in Zukunft Bürgermeister unserer Stadt sein soll." Die Wienerinnen und Wiener würden sicher keine "Schlammschlachten, Diffamierungen und persönliche Untergriffe" wollen, zeigte sie sich überzeugt.

"Respekt, Fairness und Transparenz sind für uns selbstverständlich", betonte auch Christian Tesar, der Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der Grünen Wien: "Wir leben diese Haltung im politischen Alltag genauso wie in Wahlkampfzeiten. Wenn unser Fairnessabkommen dazu beiträgt, dass der Wiener Wahlkampf als faire Auseinandersetzung unter Einhaltung der gesetzlichen Regeln abläuft und von der Bevölkerung auch so wahrgenommen wird, dann ist uns etwas Gutes für die Demokratie in der Stadt gelungen."