Fahrt ins schöne Südtirol

Als Dank für die geleistete Arbeit wurden die Mitglieder der Rettungsabteilung Hohenems vergangenes Wochenende ins Südtirol eingeladen.

Frühmorgens ging es mit dem Bus in Richtung Reschenpass. Das Wetter zeigte sich von der schönsten Seite und die Bedingungen waren hervorragend. Nach der traditionellen „Leberkäs-Pause“ fuhr man dann gestärkt weiter nach Bozen auf den Markt und in die Altstadt. Am Nachmittag besuchten die Teilnehmer ein Weingut mit Weinverköstigung und anschließendem Abendessen.