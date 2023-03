Fahrradverkauf der Stadtpolizei

Fast 200 Fahrräder werden von der Dornbirner Stadtpolizei pro Jahr aufgegriffen.

Die Fahrräder waren entweder nicht ausreichend versperrt oder wurden gewaltsam entwendet. Nur ein Teil dieser Fundfahrräder kann an die Besitzerin oder den Besitzer zurückgegeben werden.

Fundfahrräder werden ein halbes Jahr lang aufbewahrt. Anschließend können sie vom Finder beansprucht werden oder sie werden zum Verkauf angeboten. Der nächste F ahrradverkauf der Stadtpolizei findet am Freitag, 24. März von 13 bis 15 Uhr im Fahrradkeller beim Hintereingang des Kulturhauses (Eingang über den Kulturhauspark) statt.

Vorbeugen und Rad registrieren

Dem Diebstahl oder Verlust des Drahtesels können Sie vorbeugen. Fahrräder sollten am besten abgesperrt in einem verschlossenen Raum abgestellt werden. Ist dies nicht möglich, sollte der Rahmen des Fahrrads an einen fest verankerten Bügel oder etwas Vergleichbarem mit einem guten und starken Fahrradschloss verbunden werden. Zusätzlich sollten, wenn möglich, Vorder- und Hinterräder versperrt werden.