Am kommenden Donnerstag, dem 30. Juli 2020, bietet die Stadt Hohenems von 8.30 bis 13 Uhr wieder eine Fahrradputz-Aktion für alle Fahrradbegeisterten am Hohenemser Wochenmarkt am Schlossplatz an.

Die von der Stadt Hohenems organisierte Fahrradputzaktion durch die Firma Integra findet auch dieses Jahr wieder während den Sommermonaten statt. An der Aktion dürfen alle Radler teilnehmen, die mit ihrem Rad am Wochenmarkt vorbeischauen.

Dies soll ein Dankeschön der Stadt Hohenems für die klimafreundlichen Mobilen sein und auch an den alljährlichen Fahrradwettbewerb erinnern. Nächster und letzter Termin der Fahrradputzaktion ist Donnerstag, der 1. Oktober 2020.

Infos zum Thema Rad

Beim alljährlichen Fahrradwettbewerb können durch fleißiges Kilometersammeln attraktive Preise gewonnen werden. Sämtliche Infos dazu gibt es unter www.fahrradwettbewerb.at!